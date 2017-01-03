Ле Пен продолжит политическую карьеру вне зависимости от итогов выборов

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не уйдет из политики, даже если потерпит поражение на президентских выборах в 2017 году.

"Нет, потому что я сражаюсь не за себя", — ответила Ле Пен на вопрос журналиста о возможности ее ухода из политики в случае поражения на выборах.

"Я не строю карьеру, говоря себе: "если я этого не добьюсь, я остановлюсь", я сражаюсь за страну, я сражаюсь за народ", — добавила она.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, экс-премьер Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.