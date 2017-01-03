В Киеве проверят ненадлежащее обращение с военными на торжестве Порошенко

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Глава минобороны Украины Степан Полторак поручил провести служебное расследование по появившейся информации о ненадлежащей перевозке и размещении украинских военнослужащих, которые принимали участие в торжественных мероприятиях в Мариуполе Донецкой области 31 декабря с участием президента страны Петра Порошенко.
"Недавно я поручил военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебное расследование относительно ненадлежащей перевозки и размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины — участников торжеств в городе Мариуполь Донецкой области 31 декабря. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения по ответственным должностным лицам, чьи действия привели к возникновению этой ситуации", — написал Полторак на своей странице в Facebook во вторник.
Порошенко 31 декабря посетил в сопровождении трех американских сенаторов Мариуполь, где выступил с речью перед военными и вручил им награды.