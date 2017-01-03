В Узбекистане выросла стоимость абонентского номера для сотовых операторов

ТАШКЕНТ, 3 янв — РИА Новости. Стоимость использования абонентского номера сотовыми операторами в Узбекистане увеличена на треть — с 1,5 тысячи до 2 тысяч сумов (0,62 доллара).

В понедельник в местной прессе было обнародовано постановление президента республики Шавката Мирзиеева об увеличении тарифов с 1 января.

В соответствии с документом, в 2017 году в госбюджет будет направляться 85% указанных средств, оставшиеся 15% — в министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций с целевым направлением на финансирование инвестиционных программ. Ранее соотношение распределяемых средств составляло 70% и 30% соответственно.

По официальным данным, в конце 2016 года абонентская база сотовой связи в Узбекистане составляла около 22 миллионов пользователей против 21,6 миллиона абонентов в конце 2015 года.

В настоящий момент на мобильном рынке Узбекистана действуют пять операторов. В GSM-стандарте работают ИП ООО "Unitel" ("дочка" холдинга Vimpelcom Ltd), ИП ООО "Coscom" ("дочка" скандинавской TeliaSonera) и ООО "Universal Mobile Systems", принадлежащий Мининфокому. СП "Rubicon Wireless Communication" работает в стандарте CDMA. АК "Узбектелеком", национальный оператор связи, через свой филиал "Узмобайл" оказывает услуги сотовой связи в формате GSM и CDMA.

Плата за абонентский номер была впервые введена в Узбекистане в 2012 году.