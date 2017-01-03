Глава парламента КНДР выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

ТОКИО, 3 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в ночному клубе Reina в Стамбуле.

"Принципиальная позиция нашей страны (КНДР) заключается в решительном противостоянии всем формам терроризма. Мы надеемся, что ваше (турецкое) правительство добьется значительных успехов в деле предотвращения терроризма", — отмечается также в послании Ким Ён Нама, текст которого был опубликован газетой "Нодон синмун".

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии. По данным Habertürk, нападавший может быть уйгуром.