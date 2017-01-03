Защита Януковича добивается, чтобы его показания заслушали в Киеве

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит обязать Печерский районный суд заслушать показания бывшего главы государства по уголовным производствам против него, сообщила во вторник пресс-служба адвокатского объединения защитников.

На рассмотрении Печерского районного суда Киева находится ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования по уголовному производству против Януковича по обвинению в государственной измене. Ранее в ходе заседаний защита Януковича просила допросить подзащитного в режиме видеоконференции, однако суд отказал в удовлетворении данного обращения. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

"Адвокаты Виктора Януковича обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Печерскому районному суду столицы об обеспечении конституционного права их клиента на правосудие и на дачу показаний по делам, по которым ему выдвигаются подозрения", — говорится в сообщении адвокатского объединения.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк, считает, что "системные отказы Печерского суда получить от Виктора Януковича объяснения по всем предъявленным ему подозрениями и, в частности, недавно по делу о государственной измене — это грубое нарушение личного права человека на защиту, гарантированное рядом нормативно-правовых актов и угроза вынесения необоснованного приговора". По его мнению, без допроса Януковича установить истину в деле будет невозможно.

"Мы подали иск и надеемся, что решением Окружного административного суда города Киева суд будет обязан выполнить требования конституции Украины о защите прав человека и основных свобод… и допросить Виктора Януковича лично", — цитирует пресс-служба слова Сердюка.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября лично в Святошинском районном суде Киева, перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году, зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу. Янукович подозревается в государственной измене. Позже Генпрокуратура направила в Печерский районный суд Киева обращение о рассмотрении дела в заочном режиме.