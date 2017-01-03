СМИ: исполнитель теракта в Стамбуле может быть профессиональным убийцей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Исполнитель теракта в ночном клубе в центре Стамбула, возможно, проходил спецподготовку, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщил эксперт по контртеррористическим мерам Абдулла Агар, поведение террориста указывает на то, что "он, безусловно, является киллером и, вероятно, стрелял в людей и раньше".

"Нападавший является решительным, точным, практичным и хладнокровным профессионалом", — заявил Агар, добавив, что исполнитель теракта, возможно, участвовал в реальных вооруженных конфликтах.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии. По данным Habertürk, нападавший может быть уйгуром.