В Азербайджане скорая помощь попала в ДТП, двое погибли
12:1403.01.2017
(обновлено: 12:15 03.01.2017)
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БАКУ, 3 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Машина скорой помощи во вторник утром столкнулась с автомобилем КАМАЗ на трассе Баку-Газах в Азербайджане, погибли два человека, передает агентство АПА.
"В результате ДТП, произошедшего сегодня утром на территории Кюрдамирского района на 187-м километре дороги Баку-Газах, погибли два человека. Столкнулись машина скорой помощи "Форд"… и "Камаз", — говорится в сообщении.
В данный момент ведется следствие.