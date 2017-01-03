В Азербайджане скорая помощь попала в ДТП, двое погибли

© РИА Новости. Кямал Али В Баку автобус столкнулся с грузовиком, пострадали около 20 человек Машина скорой помощи во вторник утром столкнулась с автомобилем КАМАЗ на трассе Баку-Газах в Азербайджане, погибли два человека, передает агентство АПА.

"В результате ДТП, произошедшего сегодня утром на территории Кюрдамирского района на 187-м километре дороги Баку-Газах, погибли два человека. Столкнулись машина скорой помощи "Форд"… и "Камаз", — говорится в сообщении.

В данный момент ведется следствие.