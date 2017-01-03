Турецкие СМИ публикуют видео, снятое предполагаемым террористом из Стамбула

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. СМИ Турции публикуют "селфи-видео", на котором может быть запечатлен предполагаемый исполнитель теракта в ночном клубе в центре Стамбула.

На записи мужчина снимает себя, прогуливаясь по стамбульской площади Таксим. Когда было снято это видео – до или после совершения теракта – пока неизвестно, уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс.

В Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на клуб Reina. Террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл стрельбу. Погибли 39 человек, 69 ранены.

Личность террориста устанавливают. Как сообщали турецкие СММ со ссылкой на источники в полиции, он является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Между тем, по информации газеты Habertürk, нападавший может быть уйгуром. Также издание сообщило, что террорист прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми. Члены его семьи задержаны.