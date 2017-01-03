В Ираке за год погибли и пострадали более 19 тысяч мирных жителей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Более 6,8 тысячи мирных жителей стали жертвами кровопролития в Ираке в 2016 году, еще около 12,3 тысячи пострадали, говорится в сообщении Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

"В 2016 году UNAMI зафиксировала в общей сложности среди гражданского населения 19 266 погибших и пострадавших: 6 878 были убиты, 12 388 получили ранения", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. Миссия также указывает, что имеющиеся данные не включают сообщений о жертвах в провинции Анбар на западе Ирака за май, июль, август и декабрь минувшего года.

В Ираке проходит операция по освобождению Мосула от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захвативших город в 2014 году. Операция продолжается с октября 2016 года, ее проводят сразу несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США. С севера и востока городские кварталы штурмуют армия и антитеррористическое подразделение. С юга на иракскую "столицу" ИГ движутся отряды федеральной полиции Ирака.

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.