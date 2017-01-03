В Китае назвали причину взрыва в общественном туалете в новогоднюю ночь

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Причиной взрыва в общественном туалете в китайской провинции Шэньси в новогоднюю ночь стала чрезмерная концентрация газа в канализационном коллекторе.

Инцидент произошел в городе Юйлинь в районе Хэншань. В результате взрыва здание общественного туалета оказалось разрушенным. Погиб один человек, еще семь были ранены.

Как передает во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, в ходе расследования эксперты установили, что смесь газов в канализационном коллекторе привела к детонации. В настоящий момент здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Ранее очевидцы сообщали агентству Синьхуа, что причиной взрыва могла стать неисправность газопровода, проходящего рядом с туалетом.