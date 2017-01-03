Экс-глава Гонконга в суде не признал свою вину в коррупции

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший глава администрации Гонконга Дональд Цанг, подозреваемый в коррупции, не признал свою вину на суде, который начался во вторник.

Дональд Цанг возглавлял администрацию Гонконга с 2005 по 2012 годы. Ранее сообщалось, что его подозревают в незаконном использовании денежных средств правительства на аренду и ремонт жилья в Шэньчжэне. Также в СМИ появлялись сообщения, что экс-глава Гонконга якобы совершает поездки на частных самолетах и яхтах за счет казны, однако сам Цанг настаивает, что платил за них по рыночной цене.

Как сообщает местная радиостанция RTHK, во вторник состоялось первое судебное заседание, на котором Цанг заявил, что полностью невиновен. Отмечается, что заседания суда продлятся 20 дней.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что на заседаниях суда, предположительно, опрошены 26 свидетелей.

Максимальное наказание по всем трем обвинениям против Дональда Цанга предусматривает штраф в размере 500 тысяч гонконгских долларов (примерно 64,5 тысячи долларов США) и лишение свободы на семь лет.

Ранее суд Гонконга обязал Цанга сообщать в судебные органы не менее чем за сутки о любой смене места проживания, а также сообщать не менее чем за 24 часа в гонконгскую Независимую комиссию против коррупции (ICAC) о намерении покинуть территорию Гонконга. Экс-чиновнику также запрещается совершать любые действия, которые могут создать помехи свидетелям обвинения.