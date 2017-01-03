В США супруги подали в суд на Apple из-за смерти их пятилетней дочери

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Семейная пара из американского штата Техас подала в суд на корпорацию Apple, обвиняя ее в причастности к смерти их пятилетней дочери в ДТП, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, ДТП, о котором идет речь, произошло в декабре 2014 года рядом с городом Даллас. Джеймс и Бетани Модизетт вместе с двумя дочерьми ехали на автомобиле по трассе и, заметив проведение полицейской операции, затормозили. Водитель ехавшего позади них автомобиля Гарретт Вильхельм не заметил, как они остановились, так как во время вождения разговаривал по приложению для общения FaceTime, и на большой скорости врезался в их машину. В результате столкновения все члены семьи Модизетт получили серьезные ранения, одной из дочерей выжить не удалось.

Как сообщает телеканал, чета Модизетт подала в Высший суд Калифорнии на Apple 23 декабря, обвиняя корпорацию в том, что она не установила на свои устройства более безопасную конфигурацию приложения, которая блокировала бы их при использовании на высоких скоростях, а также не предупредила об опасности не только использования их продукции, но и ее неправильного использования, несмотря на то, что в то время для этого уже существовали все необходимые технические возможности.

Ранее Вильхельма обвинили в убийстве по неосторожности в связи с происшествием и приговорили к тюремному заключению. Он вышел на свободу в августе 2016 года.