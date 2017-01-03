В США супруги подали в суд на Apple из-за смерти их пятилетней дочери

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Семейная пара из американского штата Техас подала в суд на корпорацию Apple, обвиняя ее в причастности к смерти их пятилетней дочери в ДТП, сообщает телеканал ABC.
Как сообщает телеканал, чета Модизетт подала в Высший суд Калифорнии на Apple 23 декабря, обвиняя корпорацию в том, что она не установила на свои устройства более безопасную конфигурацию приложения, которая блокировала бы их при использовании на высоких скоростях, а также не предупредила об опасности не только использования их продукции, но и ее неправильного использования, несмотря на то, что в то время для этого уже существовали все необходимые технические возможности.
Ранее Вильхельма обвинили в убийстве по неосторожности в связи с происшествием и приговорили к тюремному заключению. Он вышел на свободу в августе 2016 года.