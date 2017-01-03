Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill.

"Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом", — цитирует издания слова Ассанжа, произнесённые в ходе интервью телеканалу Fox News

Как сообщается, основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. "Наш источник – не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с правительством РФ – ред.) – нет", — заявил он.

При этом, по информации газеты, Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США, отметив, что на самом деле заявления Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты изменили результаты.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.