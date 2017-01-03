Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill.
Как сообщается, основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. "Наш источник – не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с правительством РФ – ред.) – нет", — заявил он.
При этом, по информации газеты, Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США, отметив, что на самом деле заявления Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты изменили результаты.
Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.