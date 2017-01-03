В Китае выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Очередной случай заражения человека птичьим гриппом H7N9 выявлен на территории Китая, став уже 19-м по счету с начала зимнего сезона.

Как сообщило Национальное радио Китая (CNR) со ссылкой на местные власти, новый случай был выявлен в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе в провинции Гуйчжоу у 49-летнего мужчины.

Ранее еще один случай заражения человека птичьим гриппом H7N9 был выявлен в провинции Цзянси.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.