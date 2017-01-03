СМИ: в США убийца девяти афроамериканцев будет сам защищаться в суде

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Федеральный судья США Ричард Джерджел разрешил американцу Дилану Руфу, признанному виновным в совершении массового убийства в церкви, защищаться самостоятельно на втором этапе суда, на котором будет избрана мера его наказания, сообщает издание USA Today.

В июне прошлого года белый американец 22-летний Дилан Руф расстрелял девятерых афроамериканцев в церкви в Чарлстоне, штат Южная Каролина. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений. Руф предлагал признать вину в обмен на гарантию сохранения его жизни, но прокуратура отказалась от такой сделки. Министерство юстиции США намерено добиваться для него смертной казни. Руфа обвиняют по 33 преступным эпизодам.

По данным газеты, судья Джерджел заключил, что "обвиняемый способен отвечать перед судом и представлять себя от собственного имени". Решение было принято в понедельник в ходе закрытого слушания.

В декабре завершился первый этап судебного процесса, на котором принималось решение о его виновности или невиновности. Тогда Руф сначала добился возможности самостоятельно защищать себя, но позже попросил вернуть ему адвокатов. На втором этапе суда будет избрана мера наказания: прокуратура требует для Руфа смертной казни, защита будет настаивать на пожизненном заключении.