СМИ: власти Северного Кипра задержали модельера за оскорбление Турции

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Власти Северного Кипра задержали известного турецкого модельера Барбароса Шансала за оскорбление Турции и турецкого народа, сообщает издание Cyprus Mail.

По данным газеты, незадолго до наступления Нового года по времени Северного Кипра Шансал выложил в социальные сети видеообращение, на котором говорил о задержанных в Турции журналистах, коррупции в правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), а также назвал "фанатиками" религиозных представителей страны, призывавших турков не праздновать Рождество и Новый год.

Как сообщает издание, модельера арестовали по требованию Анкары, в ближайшее время он будет депортирован в Турцию, где его ждет уголовное преследование.

Ранее его уже задерживали в Северном Кипре за хранение наркотиков, пишет газета.

Отмечается, что модельер загрузил видео в интернет за полчаса до совершения теракта в ночном клубе в Стамбуле, что стало поводом для подозрения о том, что он мог знать о нападении.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Ранее турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.