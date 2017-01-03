Теракт в Багдаде, унесший, по последним данным, 35 жизней, попал на видео

МОСКВА, 03 янв — РИА Новости. На YouTube опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен теракт, произошедший накануне в иракской столице.

В результате случившегося, как сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на представителя полиции, погибли не менее 35 человек, еще 60 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла в багдадском районе Мадинат-эс-Садр, где смертник подорвал заминированный автомобиль.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".