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Так говорил Обама: цитаты, которыми запомнился уходящий президент

01:0603.01.2017
(обновлено: 01:11 03.01.2017)
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Президент США Барак Обама в Вашингтоне, 11 ноября 2016 года. Архивное фото
© REUTERS/ Kevin Lamarque

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Уходящий американский лидер Барак Обама 10 января обратится к нации с прощальной речью. Запомнившиеся высказывания 44-го президента США – в подборке РИА Новости.

О России

"У Америки есть много вызовов. Россия — это региональная держава, которая не из силы, а из слабости угрожает некоторым своим близким соседям" (2014).

"В прошлом году, когда мы и наши союзники тяжело трудились над тем, чтобы наложить санкции, некоторые предполагали, что агрессия господина Путина была примером мастерской стратегии и силы. Ну а сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика — в клочьях" (2015).

"Они (Россия) меньше, они слабее (чем США — ред.). Их экономика не производит ничего, что хотели бы купить (другие страны), кроме нефти, газа и оружия" (2016).

© AP Photo/ Susan Walsh
Барак Обама во время пресс-конференции в Вашингтоне. 14 ноября 2016

О Владимире Путине

"В ходе всех наших встреч Путин безупречно вежлив, очень откровенен. Наши встречи проходят в исключительно деловом ключе. Он никогда не заставляет меня ждать, как многих других" (2016).

"Обычно наши встречи с Путиным проходят в открытом, честном, деловом тоне" (2016).

© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама во время встречи в рамках саммита G8 в Северной Ирландии. Июнь 2013 года

О мировой экономике

"Америка должна диктовать правила мировой экономики. Другие страны должны играть исключительно по установленным Америкой и ее партнерами правилам" (2015).

"Когда 95% наших потенциальных покупателей живут за границей (вне США), мы должны быть уверены, что это мы пишем правила для глобальной экономики, а не страны вроде Китая" (2015).

Об американской исключительности

"Некоторые могут не соглашаться, но я верю в то, что Америка исключительна" (2013).

© AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Барак Обама выступает в ООН. Сентябрь 2015 года

О терроризме

"Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в России) является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну" (2015, интервью Vice News).

"Возможность ИГ организовывать крупные наземные наступления — этого не было на экране моего разведывательного радара" (2016).

© AFP 2016/ Mandel Ngan
Президент США Барак Обама в аэропорту Лос-Анджелеса. 2016 год

О международном вмешательстве

"Некоторые государства могут закрывать глаза на зверства, происходящие в других странах. Однако Соединенные Штаты Америки не такие" (о вторжении в Ливию, 2011).

"Мы не можем пытаться захватывать и перестраивать любую страну, которая попадает в кризис. Это не лидерство, это гарантия того, что мы увязнем, будем проливать кровь американцев и тратить средства, что в конечном счете нас ослабит. В этом урок Вьетнама, Ирака — и нам его пора было бы усвоить до настоящего момента" (2016).

О своей самой большой ошибке

"Возможно, это провал в создании плана на следующий день после вторжения в Ливию, которое на тот момент мне казалось правильным решением" (2016).

© AFP 2016/ Saul Loeb
Президент США Барак Обама после выступления с посланием к конгрессу. 2015 год

 

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