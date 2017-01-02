Близнецы в США родились с интервалом в несколько минут, но в разные годы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Близнецы Сойер и Эверетт появились на свет в американском штате Аризона с интервалом в несколько минут, но в разные годы, сообщает CNN.

Прибавление в семействе Брендона и Холли Шэй случилось в новогоднюю ночь, причем первый ребенок, Сойер, появился на свет в 23:51 31 декабря 2016 года по местному времени, а его брат Эверетт родился лишь в 00:01 1 января 2017. "Мы предполагали, что теоретически такое может случиться, и это действительно произошло", — сказал отец близнецов.

Как сообщает CNN, в эту новогоднюю ночь в США произошли еще два подобных случая: в Атланте, штат Джорджия, и в Сан-Диего в Калифорнии.