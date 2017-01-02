Силовики уничтожили террористов, напавших на полицейский участок в Ираке

КАИР, 2 янв — РИА Новости. Иракские военные уничтожили террористов напавших на полицейский участок в городе Самарра, сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия".

Ранее стало известно о том, что группа боевиков, среди которых были смертники, напала на полицейский участок в городе Самарра в провинции Салах ад-Дин. По меньшей мере семь человек погибли.

"Силовики уничтожили трех террористов, напавших на полицейский участок в иракском городе Самарра, спецоперация завершена", — сообщает телеканал со ссылкой на заявление иракского командования.

В городе введен комендантский час.