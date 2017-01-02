NI рассказал, почему санкции Обамы больше вредят США, чем России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Действия Барака Обамы в последние дни его президентского срока направлены не столько на защиту интересов страны, сколько на то, чтобы осложнить жизнь его преемнику в Белом доме Дональду Трампу, и в конечном счете вредят самим США, пишут на сайте The National Interest издатель журнала Дмитрий Саймс и политолог Пол Сондерс.

В качестве примера авторы приводят введение антироссийских санкций, заявленных в качестве ответа на "вмешательство в выборы".

По версии Обамы, хакерские атаки были остановлены. Никаких доказательств их влияния на исход выборов в США президент не привел. Поэтому нет оснований заявлять, что предполагаемое вмешательство России было значительным, пишут авторы. В этом случае никакой необходимости спешить с санкциями не было, и стоило подождать конца расследования, предоставив Трампу право разбираться с этим вопросом.

А если предположить, что якобы имевшее место российское вмешательство было серьезным, то предпринятые Обамой меры опять-таки нельзя назвать пропорциональными. Выдворение из страны 35 российских дипломатов и введение санкций против офицеров ФСБ и ГРУ вряд ли могут сильно навредить России или оказать на нее влияние. Высокопоставленные российские разведчики, находясь в здравом уме, вряд ли будут ездить в США и тем более покупать там недвижимость, отмечают авторы. Поэтому введенные Обамой санкции — не более чем символическая акция.

Что касается закрытия доступа дипломатам к так называемым загородным дачам постпредства в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, то именно это советники предлагали сделать Рональду Рейгану в 1983 году, после того как над СССР был сбит южнокорейский пассажирский "Боинг". Тогда Рейган отверг этот совет, потому что такой шаг был бы не только мелочным, но и никак не повлиял бы на советскую политику. Но то, что казалось слишком мелочным Рейгану, вполне подошло Обаме, который, кстати, сам в ходе предвыборной кампании 2012 года критиковал своего оппонента Митта Ромни за приверженность взглядам времен холодной войны, напоминают авторы.

Более того, от ухудшения отношений с Россией США потеряют больше, так как политические противоречия мешают эффективному сотрудничеству двух стран по борьбе с терроризмом. Таким образом, действия Обамы ставят под угрозу жизни американских граждан, не принося взамен каких-либо явных политических выгод для страны, полагают Саймс и Сондерс.

Мелочное сведение счетов с политическими противниками, вполне вероятно, купленное ценой ущерба национальным интересам США, выставило президента Обаму в весьма невыгодном свете, и сдержанная реакция Владимира Путина это подчеркнула, заключает The National Interest.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении санкций против девяти российских организаций и физических лиц, включая офицеров ФСБ и ГРУ. Власти США также выслали из страны 35 российских дипломатов. Владимир Путин заявил, что, оставляя за собой право на ответные действия, Москва не будет совершать аналогичные действия в отношении дипломатических работников США.