Американец выжил в стамбульском теракте благодаря мобильному телефону
21:5502.01.2017
(обновлено: 22:03 02.01.2017)
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Мобильный телефон спас жизнь гражданину США Джейку Рааку, раненному во время атаки на ночной клуб в Стамбуле. Об этом брат пострадавшего Майкл рассказал телеканалу NBC10.
По его словам, выпущенная террористом пуля попала в бедро и могла задеть важные артерии. К счастью, она рикошетом отскочила от мобильного телефона и застряла в колене.
Сам Джейк Раак считает, что выжил благодаря тому, что лежал на полу и сумел притвориться мертвым.
"Когда он (террорист – ред.) выстрелил в меня, я не двигался. Я просто позволил ему стрелять в меня <…> Нужно оставаться как можно более спокойным", — рассказал он.
В новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате погибли 39 человек, 69 получили ранения. Нападавший пока не найден. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство" (ИГ).
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.