В Венесуэле при крушении военного вертолета погибли не менее 16 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле, сообщает агентство ACN. Власти пока не подтверждают эти данные.
По данным агентства, принадлежавший венесуэльским военным вертолет Ми-17, пропавший 30 декабря, найден в понедельник. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа — 11 военнослужащих и пять гражданских лиц.
Как отмечается, среди погибших также четырехлетний мальчик.
Власти страны пока не подтвердили информацию о крушении.
#02ene 9AM Ninguna autoridad confirma localización del helicóptero MI17V5, esperamos todos que esté aterrizado por mal tiempo y todos bien.— Jacobo Vidarte D. (@Jacobo_Vidarte) 2 января 2017 г.
02ene2017 — 11.30HLV— Jacobo Vidarte D. (@Jacobo_Vidarte) 2 января 2017 г.
Continua el esfuerzo de búsqueda de Helicóptero MI17V5 y sus ocupantes.