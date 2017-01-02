В Венесуэле при крушении военного вертолета погибли не менее 16 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле, сообщает агентство ACN. Власти пока не подтверждают эти данные.

По данным агентства, принадлежавший венесуэльским военным вертолет Ми-17, пропавший 30 декабря, найден в понедельник. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа — 11 военнослужащих и пять гражданских лиц.

Как отмечается, среди погибших также четырехлетний мальчик.

Власти страны пока не подтвердили информацию о крушении.