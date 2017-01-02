Операция по освобождению Мосула может завершиться к лету, считает Олланд

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Операция по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) может завершиться до лета, заявил в понедельник президент Франции Франсуа Олланд в ходе визита в Ирак.

"Нам подтвердили, что мы сможем достичь этой цели, насколько это будет возможно, весной, в любом случае до лета", — цитирует Олланда агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что Олланд прибыл в иракскую столицу Багдад, где встретится с военнослужащими, участвующими в борьбе с ИГ в составе международной коалиции.

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