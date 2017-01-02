В ФРГ арестовали сирийца по подозрению в планировании теракта

Мигранта из Сирии арестовали в Германии по подозрению в том, что он планировал въехать в толпу людей на заминированном грузовике, передает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Германии.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Сообщается, что 38-летний мигрант из Сирии уже два года проживает в Германии. Он подозревается в том, что пытался получить от ИГ 180 тысяч евро на покупку грузовиков и взрывчатки, которую, вероятно, хотел заложить в машины.

"Он подозревается в том, что попросил 180 тысяч евро у контактного лица в Сирии… на покупку автомобилей, в которые он заложил бы взрывчатку и затем въехал в толпу. Он позвонил по телефону из Саарбрюккена в декабре 2016 года", — приводит агентство слова прокурора Кристова Ребманна.