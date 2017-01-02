Власти Турции предупредили о недопустимости оправдания террора в соцсетях
21:1102.01.2017
(обновлено: 21:18 02.01.2017)
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АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Правительство Турции предупредило пользователей социальных сетей после теракта в Стамбуле об ответственности за публикации, в которых содержится оправдание терроризма.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста.
"На фоне продолжения борьбы за единство Турции граждане должны сохранять бдительность по отношению к любым формам дезинформации в соцсетях. Она наносит вред интересам государства и народа и является преступлением. Начаты правовые процедуры по отношению к тем, кто распространяет сообщения, разжигающие ненависть и вражду. Турция как никогда нуждается в национальном единстве, а любые высказывания, оправдывающие террористов, являются опасными ловушками", — говорится в заявлении администрации правительства Турции.
Критика в отношении ценностей и образа жизни, а также публикации, разжигающие противостояние в обществе, помогают террористам, отмечается в документе.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.