Власти Турции предупредили о недопустимости оправдания террора в соцсетях

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Правительство Турции предупредило пользователей социальных сетей после теракта в Стамбуле об ответственности за публикации, в которых содержится оправдание терроризма.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста.

"На фоне продолжения борьбы за единство Турции граждане должны сохранять бдительность по отношению к любым формам дезинформации в соцсетях. Она наносит вред интересам государства и народа и является преступлением. Начаты правовые процедуры по отношению к тем, кто распространяет сообщения, разжигающие ненависть и вражду. Турция как никогда нуждается в национальном единстве, а любые высказывания, оправдывающие террористов, являются опасными ловушками", — говорится в заявлении администрации правительства Турции.

Критика в отношении ценностей и образа жизни, а также публикации, разжигающие противостояние в обществе, помогают террористам, отмечается в документе.