В Ираке погиб представитель коалиции по борьбе с боевиками ИГ

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) погиб в Ираке в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, сообщает штаб коалиции.

"Представитель коалиции был убит 2 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с инцидентом "проводится расследование". Как подчеркивается, имя погибшего и обстоятельства его смерти "будут опубликованы в случае решения соответствующих властей".

В понедельник международная коалиция сообщала, что ее удары в Ираке и Сирии привели к гибели уже 118 мирных граждан с начала антитеррористической операции против ИГ.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.