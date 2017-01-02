В Чехии задержали мужчину за ложное сообщение о бомбе в поезде

ПРАГА, 2 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Чешская полиция задержала в понедельник мужчину, который сообщил о бомбе, якобы заложенной в пассажирском поезде из Праги в Берлин EC 354 Franz Kafka, сообщает республиканское радио.

"Полиция задержала подозреваемого, угрожавшего бомбой в скоростном экспрессе. Поезд был остановлен на станции Бероун, в 20 километрах от Праги, все 254 пассажира были эвакуированы, специалисты в течение нескольких десятков минут обследовали состав. Поскольку ничего подозрительного в поезде не было обнаружено, он с опозданием около двух часов проследовал далее по маршруту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожное движение полностью восстановлено.

Подозреваемый в распространении фальшивого сообщения о бомбе задержан полицией, он является гражданином Чехии и рецидивистом.

В момент задержания мужчина был пьяным. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.