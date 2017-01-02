Гражданам Чехии хотят разрешить использовать оружие против террористов

ПРАГА, 2 янв — РИА Новости, Александр Куранов. МВД Чехии выступило с законопроектом о расширении прав граждан, легально владеющих оружием, для использования его в борьбе с террористами, сообщило в понедельник республиканское ТВ.

"Предложенный законопроект МВД предполагает пролоббировать еще до очередных выборов в парламент, которые состоятся в октябре 2017 года. Таким образом, министерство хочет предоставить людям возможность защиты против террористов, например, в случае таких инцидентов, которые произошли в минувшем году с использованием грузовиков в Ницце, а затем в Берлине", — сообщило ТВ.

По мнению МВД, в моменты таких терактов возможности государственных органов для оказания быстрого и эффективного противодействия нападающим преступникам весьма ограничены. Поэтому министерство предлагает предоставить право на проведение первоначальных защитных действий гражданам, легально владеющим оружием.

В то же время в предложении МВД отмечается, что новый закон не предполагает расширения владения оружием по примеру США. При этом действие нового закона должно распространяться лишь на граждан Чехии и не касаться граждан иных стран Евросоюза, постоянно проживающих в республике.

В настоящее время в Чехии разрешение на владение оружием имеет более 300 тысяч человек. Они обладают 798,4 тысячи единиц стрелкового оружия, из которых 357,3 тысячи составляют пистолеты, револьверы и ружья. Данное оружие разрешается использовать в основном для личной защиты, а длинноствольное — для охоты.