Автобусы с пассажирами из Петербурга не пустили через границу с Финляндией

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пограничная служба России не пропустила в Финляндию автобусы компании Lux Express, следовавшие из Петербурга в Хельсинки, сообщается в понедельник на сайте транспортной компании.

"Сегодня пограничная служба России не пропустила автобусы Lux Express, следовавшие по маршруту Хельсинки-Петербург, через границу. Предварительной причиной было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что сейчас выясняют причины отзыва лицензии, также решается вопрос с доставкой пассажиров альтернативным вариантом. Как сообщает перевозчик, все необходимые разрешения на перевоз пассажиров по данному маршруту у них имеются.

Как рассказали пассажиры на странице компании в социальной сети " ВКонтакте ", автобус, выехавший в 6.45 утра 2 января, был остановлен на границе с Финляндией. Пассажирам предложили вернуться обратно в Петербург или искать способ пересечь границу самостоятельно. Так как многие уже купили билеты на самолеты и паромы из Хельсинки, а пеший переход границы на данном пункте невозможен, пассажиры настаивают на возмещении морального и материального ущерба.

В комментариях пользователи также пожаловались на задержку с отправлением автобусов, следовавших в Ригу и Таллин.

Lux Express входит в состав эстонской компании Lux Express Group, которая занимается международными и междугородними автобусными перевозками в 12 странах, в том числе на территории России. Основными направлениями работы, как сообщается на сайте Lux Express, являются Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Интересы компании в России представляет ЗАО "Евролайнс".