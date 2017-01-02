Автобусы с пассажирами из Петербурга не пустили через границу с Финляндией

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пограничная служба России не пропустила в Финляндию автобусы компании Lux Express, следовавшие из Петербурга в Хельсинки, сообщается в понедельник на сайте транспортной компании.
"Сегодня пограничная служба России не пропустила автобусы Lux Express, следовавшие по маршруту Хельсинки-Петербург, через границу. Предварительной причиной было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок Lux Express по неизвестным на данный момент причинам", — говорится в сообщении.
В компании заявили, что сейчас выясняют причины отзыва лицензии, также решается вопрос с доставкой пассажиров альтернативным вариантом. Как сообщает перевозчик, все необходимые разрешения на перевоз пассажиров по данному маршруту у них имеются.
В комментариях пользователи также пожаловались на задержку с отправлением автобусов, следовавших в Ригу и Таллин.
Lux Express входит в состав эстонской компании Lux Express Group, которая занимается международными и междугородними автобусными перевозками в 12 странах, в том числе на территории России. Основными направлениями работы, как сообщается на сайте Lux Express, являются Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Интересы компании в России представляет ЗАО "Евролайнс".