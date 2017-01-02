В Литву прибыли четыре F-16 ВВС Нидерландов

ВИЛЬНЮС, 2 янв — РИА Новости. Четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Нидерландов, которые с 5 января приступят к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, прибыли в понедельник на авиационную базу военно-воздушных сил Литвы в Шяуляе, сообщает минобороны Литвы.

"Пятого января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступят около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, прибывших из авиабаз Леуварден и Вокел", — говорится в сообщении министерства.

Миссию воздушной полиции НАТО в Литве с сентября осуществляли четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. Контингент военных ВВС Нидерландов заменит французский. С базы в Эстонии миссию осуществляли и продолжат осуществлять германские истребители Eurofighter Typhoon.

Министерство обороны Литвы сообщает также, что ВВС Нидерландов первый раз выполняли миссию воздушной полиции НАТО в Литве в 2005 году, в 2014 году с сентября по декабрь четыре истребителя Нидерландов исполняли миссию в Польше. Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, базирующиеся в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шяуляя и авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

В этом году во время саммита глав НАТО в Варшаве Нидерланды совместно с Норвегией, Люксембургом, Бельгией, Хорватией и Францией официально объявили о присоединении своих военнослужащих к батальону, формирующемуся в Литве под руководством Германии. Численность батальона будет составлять около тысячи военных.