Британский суд отказал России в экстрадиции экс-директора "Тольяттиазота"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британский суд отклонил запрос российских властей об экстрадиции в Россию бывшего гендиректора ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Евгения Королева, пишет газета Telegraph.

Судья магистратского суда в лондонском районе Вестминстер Эмма Абутнот (Emma Arbuthnot) пришла к выводу, что российские следователи якобы были "слишком близки" к основному акционеру "Уралкалия" Дмитрию Мазепину. По данным газеты, акционеры ТоАЗ в Ирландии подали иск против Мазепина о возмещении ущерба в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.

По данным издания, судья также посчитала заверения со стороны прокуроров, что к Королеву будет проявлено гуманное отношение, "слишком неопределенными".

В отношении Королева ведется дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Фигурантами дела, помимо Королева, являются руководитель компании Ameropa AG Андреас Циви, владелец ТоАЗа Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, занимавший пост председателя совета директоров компании, а также еще один швейцарский партнер химпредприятия — глава Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Королев помогал отчуждать от компании ряд установок по производству метанола, которые в итоге оказались у фирм, связанных с Циви. Все пятеро фигурантов находятся за границей и объявлены в международный розыск. По данным представителей следствия, общий ущерб составляет около 100 миллиардов рублей.