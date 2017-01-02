Источник: у Узбекистана нет данных о возможных участниках теракта в Турции

ТАШКЕНТ, 2 янв — РИА Новости. Спецслужбы Узбекистана пока не получали уведомительных документов из Турции в связи с предполагаемыми участниками теракта в Стамбуле, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

В понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию сообщил, что гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), подозревается в теракте в Стамбуле.

"Уведомительные документы от турецкой стороны пока не получены. Когда такая информация будет нам передана, узбекская сторона будет работать, в таких случаях существуют установленные правила", — сказал собеседника агентства.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, нападавшего ищут. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Сообщается, что с 28 по 31 декабря турецкая полиция арестовала в разных городах страны 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии.