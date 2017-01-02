Источник: у Узбекистана нет данных о возможных участниках теракта в Турции
ТАШКЕНТ, 2 янв — РИА Новости. Спецслужбы Узбекистана пока не получали уведомительных документов из Турции в связи с предполагаемыми участниками теракта в Стамбуле, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах республики.
В понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию сообщил, что гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), подозревается в теракте в Стамбуле.
"Уведомительные документы от турецкой стороны пока не получены. Когда такая информация будет нам передана, узбекская сторона будет работать, в таких случаях существуют установленные правила", — сказал собеседника агентства.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, нападавшего ищут. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.
Сообщается, что с 28 по 31 декабря турецкая полиция арестовала в разных городах страны 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.