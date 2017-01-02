Вице-премьер Турции отметил, что теракт в Стамбуле отличался от других атак

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что теракт в ночном клубе Стамбула имеет значительные отличия от предыдущих терактов в Турции, передает в понедельник агентство Рейтер.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным агентства, Куртулмуш отметил, что проводимая Турцией операция в Сирии вызвала раздражение среди боевиков террористических группировок, а также тех, кто стоят за ними. Тем не менее, он добавил, что Турция продолжит операцию в Сирии. По словам Куртулмуша, теракт в Стамбуле был совершен с целью вызвать разногласия внутри страны.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.