Вице-премьер Турции подтвердил информацию о 8 задержанных после теракта

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш подтвердил информацию о восьми задержанных после теракта в Стамбуле, передает агентство Рейтер.

Ранее газета Daily Sabah сообщила, что полиция Турции задержала в понедельник восемь человек по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле. Как сообщала газета со ссылкой на МВД страны, десятки людей были задержаны за последнюю неделю по подозрению в связях с ИГ. В опубликованном в понедельник заявлении говорится, что всего были задержаны 147 человек, среди них 35 были официально помещены под арест.

"Были обнаружены данные об отпечатках и внешнем виде террориста", — приводит агентство слова вице-премьера. Он также добавил, что будет немедленно проведена работа для того, чтобы установить личность предполагаемого террориста.

По словам вице-премьера, режим чрезвычайного положения, введенный в стране на шесть месяцев после попытки переворота в ночь на 16 июля, продлится столько, сколько необходимо. 27 декабря Куртулмуш заявлял, что режим ЧП может быть отменен в январе 2017 года.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста.