В Арабских Эмиратах из-за тумана задержали или отменили некоторые авиарейсы

ДУБАЙ, 2 янв — РИА Новости. Сильный туман, длящийся уже несколько дней, привел в понедельник к задержкам и отмене авиарейсов в Абу-Даби и Дубае.

"Туман в Дубае привел к задержкам рейсов и отмене некоторых из них",- рассказал представитель авиакомпании flydubai местной газете Khaleej Times. По его словам, в понедельник отменены не менее девяти авиарейсов flydubai.

Отмечается, что в международном аэропорту Абу-Даби в течение дня также задержан ряд рейсов.

Ранее национальный центр метеорологии и сейсмологии сообщал, что туман сохранится в некоторых частях ОАЭ до вторника-среды.