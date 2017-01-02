В ОАЭ двоих мужчин приговорили к крупному штрафу за комментарии в интернете

ДУБАЙ, 2 янв — РИА Новости. Двое мужчин в Объединенных Арабских Эмиратах оштрафованы на 2,7 тысячи долларов каждый за публикацию в интернете порочащих комментариев под видеороликом жениха и невесты, устроивших заезд на мотоциклах после свадьбы, сообщает издание The National.
По данным издания, двое эмиратцев, оставивших оскорбительные комментарии, были признаны виновными судом в Абу-Даби, сами они вину не признали.
Эмиратская пара, которая состоит в клубе мотоциклистов ОАЭ, обратилась в полицию с жалобой на оскорбления. Они подали иски в целом против 40 интернет-пользователей, а получившие штраф двое эмиратцев — лишь первое рассмотренное дело. На следующих слушаниях суд рассмотрит дело против еще семерых комментаторов.