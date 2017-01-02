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В мире

В Бельгии собираются производить картошку фри для собак

18:3102.01.2017
(обновлено: 19:13 02.01.2017)
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Собака. Архивное фото
© AFP 2016/ Vyacheslav Oseledko

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийские производители продуктов для собак в 2017 году пообещали порадовать четвероногих друзей новым лакомством – картошкой фри Doggy Frites.

Истина в картошке
Истина в картошке

Диетическое лакомство

Как утверждают производители, новый продукт является диетическим и содержит всего 8% жиров. Однако картошка не предназначена стать неотъемлемой частью ежедневного рациона четвероногих, а должна восприниматься как лакомство.

"Собаки, на самом деле, обожают картошку", — заверяют производители, слова которых приводит газета Derniere heure.

По их словам, продукт поступит в магазины, специализирующиеся на торговле товарами для животных, уже в феврале-марте. Собачья картошка фри будет продаваться расфасованной в пакетики весом 40 и 80 граммов.

Пиво к картошке

Собака породы питбуль. Архивное фото
© AFP 2016/ Manoocher Deghati
В США питбуль, на которого пытались надеть свитер, покусал хозяев
Компания-производитель собачьего корма обрела международную известность, начав "варить" пиво для собак. Теперь — с появлением картошки фри — хозяева после выгула своих четвероногих питомцев смогут побаловать их "пенистым напитком" вприкуску с Doggy Frites, рецепт приготовления которых не раскрывается.

Производимое в Бельгии Snuffle Dog Beer пользуется особым спросом в Великобритании, оно является полностью безалкогольным. Однако в действительности собачье пиво имеет мало общего с человеческим, представляя собой некое производное от бульона на говяжьей или куриной основе.

​​Судить о том, пришлась ли по вкусу четвероногим в Бельгии картошка "собачья радость", можно будет лишь несколько месяцев после того, как продукт поступит в торговую сеть.

Гордость бельгийцев

Картошка фри или "фрит", как ее именуют в Бельгии, является одним из самых любимых бельгийцами блюд-гарниров национальной кухни.

Собака автора статьи, участвовавшая в эксперименте
© Mirko Lui
Ученые: собаки помнят все, что делали их хозяева
В городе Брюгге в честь "фрит" даже открыт специализированный музей. Его посетителей знакомят не только с рецептами приготовления картошки фри, но и с историей появления картофеля в Европе.

Бельгийцы утверждают, что всемирно известный гарнир, который стали именовать "французской картошкой" благодаря британским солдатам, попробовавшим его в Бельгии во время Первой мировой войны, был впервые подан к столу во Фландрии (нидерландоязычный регион на севере Бельгии) еще в XVI веке.

Как рассказали РИА Новости в Бельгийской профессиональной ассоциации фритюрных закусочных, ломтики картофеля фри по-бельгийски должны быть длиной до десяти сантиметров.

В процессе приготовления их дважды окунают в "ванну" из кипящего масла. Первый раз это делается для того, чтобы они обжарились изнутри, а во второй раз — чтобы дать им "отдохнуть" несколько минут для образования корочки.

Примечательно, что из одного килограмма очищенного картофеля получается лишь 540 граммов "фрит".

Собака в автомобиле. Архивное фото
© Fotolia/ Africa Studio
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Владельцы бельгийских передвижных закусочных-"фритри" неизменно насыпают свое незатейливое сытное блюдо в картонные кульки или ванночки, предлагая к "фрит" майонез и другие соусы — на вкус клиента.

Примечателен факт, что британцы избрали порезанную на ломтики картошку фри бельгийского производства главным гарниром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Правда, тогда это было связано с неурожаем картофеля в Соединенном королевстве.​

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