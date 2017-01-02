В Бельгии собираются производить картошку фри для собак

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийские производители продуктов для собак в 2017 году пообещали порадовать четвероногих друзей новым лакомством – картошкой фри Doggy Frites.
Диетическое лакомство
Как утверждают производители, новый продукт является диетическим и содержит всего 8% жиров. Однако картошка не предназначена стать неотъемлемой частью ежедневного рациона четвероногих, а должна восприниматься как лакомство.
"Собаки, на самом деле, обожают картошку", — заверяют производители, слова которых приводит газета Derniere heure.
По их словам, продукт поступит в магазины, специализирующиеся на торговле товарами для животных, уже в феврале-марте. Собачья картошка фри будет продаваться расфасованной в пакетики весом 40 и 80 граммов.
Пиво к картошке
Производимое в Бельгии Snuffle Dog Beer пользуется особым спросом в Великобритании, оно является полностью безалкогольным. Однако в действительности собачье пиво имеет мало общего с человеческим, представляя собой некое производное от бульона на говяжьей или куриной основе.
UK pub serves special dog beer so your best friend can now do everything with you #snuffle @thriftt https://t.co/qGg5PnUfHV pic.twitter.com/gCMunveBKz— Petcha (@PetchaNetwork) 8 декабря 2016 г.
Судить о том, пришлась ли по вкусу четвероногим в Бельгии картошка "собачья радость", можно будет лишь несколько месяцев после того, как продукт поступит в торговую сеть.
Гордость бельгийцев
Картошка фри или "фрит", как ее именуют в Бельгии, является одним из самых любимых бельгийцами блюд-гарниров национальной кухни.
Бельгийцы утверждают, что всемирно известный гарнир, который стали именовать "французской картошкой" благодаря британским солдатам, попробовавшим его в Бельгии во время Первой мировой войны, был впервые подан к столу во Фландрии (нидерландоязычный регион на севере Бельгии) еще в XVI веке.
Как рассказали РИА Новости в Бельгийской профессиональной ассоциации фритюрных закусочных, ломтики картофеля фри по-бельгийски должны быть длиной до десяти сантиметров.
В процессе приготовления их дважды окунают в "ванну" из кипящего масла. Первый раз это делается для того, чтобы они обжарились изнутри, а во второй раз — чтобы дать им "отдохнуть" несколько минут для образования корочки.
Примечательно, что из одного килограмма очищенного картофеля получается лишь 540 граммов "фрит".
Примечателен факт, что британцы избрали порезанную на ломтики картошку фри бельгийского производства главным гарниром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Правда, тогда это было связано с неурожаем картофеля в Соединенном королевстве.