Тело погибшей в Стамбуле россиянки в понедельник отправят на родину
18:2602.01.2017
(обновлено: 19:31 02.01.2017)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тело погибшей в теракте в Стамбуле россиянки вечером в понедельник будет отправлено на родину, заявили РИА Новости в консульском учреждении.
Ранее в генконсульстве подтвердили, что одна из погибших в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле гражданка России Нурана Гасанова.
"Да, погибшая действительно гражданка России, родственники опознали ее, было оформлено свидетельство о смерти и, насколько нам известно, сегодня вечером тело будет отправлено на родину. Поскольку последние годы она проживала в Азербайджане, туда и будет отправлено", — сказал собеседник агентства.
По его словам данных о других россиянах среди раненных или погибших в теракте в Стамбуле по-прежнему "не поступало".
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.