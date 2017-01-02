Тело погибшей в Стамбуле россиянки в понедельник отправят на родину

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тело погибшей в теракте в Стамбуле россиянки вечером в понедельник будет отправлено на родину, заявили РИА Новости в консульском учреждении.

Ранее в генконсульстве подтвердили, что одна из погибших в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле гражданка России Нурана Гасанова.

В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 2 января 2017 г.

​"Да, погибшая действительно гражданка России, родственники опознали ее, было оформлено свидетельство о смерти и, насколько нам известно, сегодня вечером тело будет отправлено на родину. Поскольку последние годы она проживала в Азербайджане, туда и будет отправлено", — сказал собеседник агентства.

По его словам данных о других россиянах среди раненных или погибших в теракте в Стамбуле по-прежнему "не поступало".

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.