В Чехии повышенные меры безопасности продлили до пятницы

ПРАГА, 2 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Повышенные меры безопасности, введенные в Чехии после теракта в Берлине 19 декабря 2016 года, должны были завершиться в понедельник, но продлены до пятницы, 6 января, сообщил журналистам глава МВД Милан Хованец.

"В связи с актуальной ситуацией, на улицах не будет видно столько патрулей, как в последние дни, однако полиция будет и далее в повышенной мере заниматься охраной крупных общественных центров", — заявил Хованец.

После трагедии в Берлине, когда грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре города, при этом 12 человек погибли, 48 были госпитализированы, в Чехии были введены повышенные меры безопасности. На улицах крупных городов дежурят усиленные наряды полицейских, вооруженных автоматами, при въездах на центральные площади, где проходят праздничные ярмарки и народные гуляния, установлены бетонные заграждения.

По словам Хованеца, в связи с началом новогодних распродаж полицейские больше внимания будут уделять крупным торговым центрам. В пятницу руководство МВД рассмотрит ситуацию и примет решение о прекращении или дальнейшем продлении повышенных мер безопасности. Ранее Хованец сообщил, что введение данных мер обойдется ведомству дополнительно в 30 миллионов крон (около 1,2 миллиона долларов).