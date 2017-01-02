Во Франции в новогоднюю ночь сожгли или повредили более 900 автомобилей

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 900 автомобилей сожжены или повреждены в результате поджога во Франции в новогоднюю ночь, пишет газета Parisien со ссылкой на представителя МВД страны.

Ранее МВД Франции в заявлении сообщало, что в период с вечера 31 декабря по утро 1 января число сожженных автомобилей составило 650. В прошлую новогоднюю ночь было полностью сожжено или повреждено 602 машины. В заявлении отмечалось, что за последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%.

Saint-Sylvestre: le nombre de voitures brûlées en hausse de 17,5% https://t.co/XDG5ABj67v — Le Parisien (@le_Parisien) 2 января 2017 г.

​Как сообщает в понедельник газета Parisien со ссылкой на представителя МВД Пьера-Анри Бранде, в эту новогоднюю ночь "945 автомобилей были сожжены или повреждены" в результате поджога, что свидетельствует об увеличении числа сожженных транспортных средств на 17,5% по сравнению с прошлым годом (804 сожженных или поврежденных автомобиля).

По данным Parisien, при подсчете фиксируются инциденты, произошедшие в период с 18.00 31 декабря по 06.00 1 января.

Представители партии "Национальный фронт" подвергли критике нового премьер-министра Брюно Ле Ру за "крайне расплывчатый" отчет. Они заявили, что отчет дает неполную картину, поскольку в нем не учитывается, что в результате поджога могут быть повреждены и другие находящиеся рядом автомобили. Партия потребовала ясности в отчете от премьера, а также четкого плана дальнейших действий.

Как отмечает газета, Бранде пояснил, что министерство выбрало для своего отчета наиболее важный критерий — сам факт поджога, являющийся преступлением. Он добавил, что по этому критерию уместнее проводить сравнение, поскольку часто повреждения других машин бывают незначительными.