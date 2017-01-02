Посольство назвало имя погибшей в Стамбуле россиянки

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Российское посольство в Турции сообщило в Twitter имя россиянки, погибшей при атаке на ночной клуб в Стамбуле.

В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) January 2, 2017

​Представитель генконсульства России в Стамбуле ранее рассказал РИА Новости, что изначально погибшую сочли гражданкой Азербайджана. Однако по документам она является гражданкой России.

В консульстве также сообщили, что других россиян среди погибших и раненых нет.

Вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь, в результате теракта погибли 39 человек и 69 получили ранения. Поиски нападавшего продолжаются, полиция Турции задержала восемь человек по подозрению в причастности к атаке.