Пропавших на Каспии азербайджанских нефтяников будут искать маломерные суда

БАКУ, 2 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Маломерные суда привлечены к поискам девяти азербайджанских нефтяников, пропавших в середине декабря из-за аварии на Каспии, говорится в сообщении специального штаба при Государственной морской администрации Азербайджана.

По данным Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), авария произошла 15 декабря около 04.00 мск из-за сильного ветра, скорость которого составляла 41 метр в секунду. В море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров, прикрепленную к ней площадку и установленную на ней будку. По предварительным данным, без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек в будке. Для расследования аварии создана специальная группа. Было найдено тело одного нефтяника.

"В связи с хорошими погодными условиями сегодня к поисковым работам привлечены маломерные суда. В поисковых работах продолжают участвовать вертолеты, живая сила и водолазы", — информирует штаб.

Как сообщали ранее РИА Новости в SOCAR, без вести пропавшими числятся девять человек: машинисты, механик, операторы. В связи с аварией генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".