Литовские военные с января начнут выполнять дежурство в силах НАТО

ВИЛЬНЮС, 2 янв — РИА Новости. Около 400 военных Литвы с января 2017 года начнут выполнять дежурство в силах НАТО, сообщает в понедельник пресс-служба минобороны Литвы.

"С 2017 года около 400 военнослужащих Литвы, обеспеченные вооружением и военной техникой, начнут выполнять дежурство в силах быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), силах особо срочного реагирования (NATO Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) и в объединенных экспедиционных силах под руководством Великобритании (Joint Expeditionary Force, JEF)", — сообщает минобороны.

Как отмечает министерство, дежурство выполнят военнослужащие сухопутных сил литовской армии и сил спецопераций, а также военнослужащие военной полиции. Во второй половине года к силам быстрого реагирования НАТО присоединятся военнослужащие ВМФ Литвы и команда по разминированию.

В объединенные экспедиционные силы (JEF) под руководством Великобритании входят семь государств – Дания, Эстония, Соединенное королевство, Латвия, Литва, Нидерланды и Норвегия. Данное объединение создано для борьбы с разного вида кризисами. Сухопутная рота литовских военнослужащих будет дежурить в объединении с 2017 по 2019 год. Операционной мощности объединенные экспедиционные силы (JEF) планируют достичь в 2018 году.

"Все литовские военные, присоединившиеся к силам быстрого реагирования НАТО, свое дежурство будут выполнять в местах постоянной дислокации в своей стране, тем не менее, при принятии решения об отправке военных на выполнение международных операций, будут готовы отправиться на них в установленное время", — добавляет министерство.