В убийстве, вызвавшем беспорядки в польском Элке, обвинили тунисца

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Обвинения в убийстве жителя польского Элка, после которого в городе 1 января начались массовые беспорядки, предъявлены выходцу из Туниса, сообщает в понедельник телеканал TVN24.

Как выяснили следователи, 21-летний местный житель по имени Даниэль в новогоднюю ночь попытался уйти из "кебаб-бара" в Элке с двумя бутылками, не заплатив за них. Его догнали сотрудники кафе, завязалась драка, в ходе которой и было совершено убийство.

По данным телеканала, обвинения в убийстве предъявлены тунисцу, который работал в кафе поваром. Задержанный напрямую не признался в совершении преступления, однако во время допроса рассказал, что "во время борьбы с жертвой использовал нож" и мог нанести им удары.

"Мы ожидаем обвинений для еще одного человека. Речь идет об алжирце, который также имеет польское гражданство. Мужчина является владельцем бара. Остальные двое задержанных не принимали участие в последнем этапе этой драки", — рассказал прокурор Войцех Пиктель.

Владельцем помещения является местный предприниматель. Управляют кафе выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые были задержаны в связи с гибелью молодого человека. В воскресенье, 1 января, у здания кафе собрались люди, которые, выкрикивая нацистские лозунги, кидались камнями, выбили стекла, попытались уничтожить находящееся внутри оборудование и в конечном итоге подожгли помещение.

По данным полиции, в беспорядках принимали участие порядка 200-300 человек. Когда на место прибыли полицейские, агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. Затем разъяренная толпа сожгла и второе кафе, принадлежащее тому же предпринимателю.

По данным правоохранительных органов, в общей сложности в Элке задержаны 28 участников беспорядков, в настоящее время ситуация спокойная. Тем не менее местные СМИ сообщают, что массовые акции протеста планируются и в понедельник. Накануне неизвестные подожгли квартиру, которую снимает один из задержанных по делу об убийстве.