В Египте высокопоставленный судья покончил с собой после задержания

КАИР, 2 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Государственного совета (Высший административный суд) Египта Вайль Шалаби в понедельник покончил жизнь самоубийством после задержания по подозрению в коррупции, сообщает портал издания Youm7.

Как отмечается в сообщении, бывший высокопоставленный судья найден повешенным в своей камере в одном из СИЗО Каира.

Шалаби был задержан 31 декабря в связи с подозрением в причастности к делу о хищениях в Госсовете страны. Ранее по этому обвинению был арестован глава управления закупок этого влиятельного судебного органа.