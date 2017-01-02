Пушков призвал Германию отреагировать на марш бандеровцев

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Германия должна отреагировать на шествие в Киеве сторонников Бандеры, молчание равносильно продержка, считает сенатор Алексей Пушков. Он этом он написал в Twitter.

Ждем реакцию властей ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве. В Берлине знают, что Бандера был союзником Гитлера? Молчание равносильно поддержке — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 января 2017 г.

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Более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время, часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.