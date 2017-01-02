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В мире

Пушков призвал Германию отреагировать на марш бандеровцев

Тема:
Реакция на события на Украине. Январь 2017 (3)
16:5502.01.2017
(обновлено: 17:45 02.01.2017)
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Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Германия должна отреагировать на шествие в Киеве сторонников Бандеры, молчание равносильно продержка, считает сенатор Алексей Пушков. Он этом он написал в Twitter.

Московский мост в Киеве. Архивное фото
© Фото: Дмитрий Ровчак
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Более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

Глава Республики Крым. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время, часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.

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В мире
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36 пользователей оставили 43 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (23)
  • Ирина Горскова
    На наших некоторых сайтах даже с фотографией Бандеры публикации прошли. А вы о немцах. Да у них похоже у самих, из-за политики Меркель, нацизм забродил как на опаре. Так что осуждения не ждите. Не для того недобитков США кормила, поила и холила. Не для того "вброс" этот в ЕС сделан. Просто не учли некоторые "хромые", что не получится так быстренько провернуть аферу с подавлением России. Что и Европе ЕС не очень по нутру. А уж какой прокол с мигрантами, так это вообще, глупость несусветная.
    23:38
    02.01.2017
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  • Дмитрий Редьков в ответ пользователю Сергей(показатьскрыть)
    Сергей, Вы бы перед тем как что-либо писать в комментарии, хоть бы удосужились бы почитать про это. Ваша личная интерпретация "Договора о ненападении" (пакта Молотова-Риббентропа от 31 августа 1939 года), как то не сходится с историей. Не путайте тёплое с мягким.
    28 сентября 1939 года территориальный раздел Польши завершился подписанием германо-советского договора о дружбе и границе.
    Пакт Молотова-Риббентропа и договор о дружбе 28 сентября 1939 года утратили силу 22 июня 1941 года — после нападения Германии на Советский Союз. А союз вашего Бандеры с Гитлером как раз начался.
    А на счет концлагеря, не надо писать только строчку из романа, которая выгодна вам.
    23:44
    02.01.2017
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  • Андрей Якуб в ответ пользователю Сергей(показатьскрыть)
    Сергей, в концлагерь его посадили после того как он 200 тысяч рейхсмарок своровал у немецкого Абвера, сумашедшая по тем временам сумма, объяснять надо что за организация Абвер была и для чего они Бандере оперативный псевдоним "баба", эти деньги выделяли? конечно он не был союзником Гитлера, он был у него на службе, ты кастрюлеголовый еще расскажи, что гауптштурмфюрер СС Шухевич боролся с Германией))))) и поэтому ему присвоили это звание, и что УПА ярые бойцы с германским нацизмом - и именно поэтому из УПА сформировали батальон СС "Нохтигаль" а в последствии дивизию СС " Галичина", только как будешь все это рассказывать незабудь упомянуть как эти борцы Белорусские деревни сжигали вместе с жителями, в том числе Хатынь, и про поляков незабудь расскажи.....
    23:49
    02.01.2017
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  • vablochin
    "равносильно продержка",-это когда хотели бы поучаствовать но придерживают както))
    23:53
    02.01.2017
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  • Сергей
    Сказки про то что якобы Бандера что то украл оставьте для поклонников Путина... Как и сказки про батальон Нахтигаль который якобы сжег деревню Хатынь... Известно пофамильно кто участвовал в карательной акции в Хатыни, половина из них русские, и никакого отношения 118 шуцманшафтбатальон ни к УПА ни украинским националистами не имеет... Меньше читайте российской пропаганды....
    00:09
    03.01.2017
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  • Сергей в ответ пользователю Дмитрий Редьков(показатьскрыть)
    Дмитрий Редьков, сотрудничество СССР с нацистами общеизвестный факт как и наличие секретного протокола пакта Молотова-Рибентропа... И вина кремлевского руководства в развязывании второй мировой войны... А то что 22 июня действие договора прекратилось, так это бывает когда один из двух поддельников решил кинуть второго... Тут как говорится кто первый бьет, бьет дважды...
    00:14
    03.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю valda_nagasta(показатьскрыть)
    valda_nagasta,
    Диалог посреди Берлина:
    Немец:- Вы иностранец?
    Янки:- Нет, это вы иностранец, а я американец!
    00:49
    03.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Сергей(показатьскрыть)
    Сергей,  слушай сюда, как говорят в Одессе.
    Берем в руки «Акт провозглашения Украинской Державы», зачитанного Я.Стецько во Львове 30 июня 1941 г. на собрании националистов и представителей германских оккупационных войск, открываем "третий пункт", и читаем:
    «Вновь образуемая Украинская держава будет тесно сотрудничать с национал-социалистической великой Германией, которая под предводительством своего вождя - Адольфа Гитлера создает новый строй в Европе и мире и помогает украинскому народу избавиться от московской оккупации. Украинская национальная революционная армия, создаваемая на украинской земле, будет и дальше сражаться с союзной германской армией против московской оккупации за суверенное соборное государство и новый строй во всем мире».
    И скажи теперь, что это не "клятва на верность фашизму"?
    00:57
    03.01.2017
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  • Empty Form в ответ пользователю subotin_anton(показатьскрыть)
    subotin_anton, тебе, бандеровцу, пасть лучше прикрыть
    00:58
    03.01.2017
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  • Олег Хороший
    бедные жители Украины.. то гомосеки ходят маршами.. то националисты с факелами зажженными. еще и с барабанами.. мещают спать всем нормальным человикам.. Когда же все работать то будут? некогда. надо попросить побольше денег, Америка не должна пройти мимо. Обама уже последнюю речь будет толкать.. про крутые демократические марши на Ураине, и про правительство Порошенко которому помогли они круто победить.. убив небесную сотню.
    01:53
    03.01.2017
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  • сергей суворов
    наивность Пушкова поражает . уже даже слепой увидел что именно Германия является главной заводилой бандеризации Украины и именно немчура слила Януковича и хочет сделать с Украиной что в 1941 году не получилось . ну а сша нужен был просто рычаг политический в виде базы НАТО в Крыму .
    02:27
    03.01.2017
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  • irinaburova2016
    Дык ясно, что правительство во главе с Мердель их поддерживает. А вот немецкий народ - далеко не весь. К счастью для самого немецкого народа.
    02:28
    03.01.2017
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  • Richard Sorge
    Мид фрг не когда реагировать.1..не было команды из за океана т.к баран обаме не до этого..2..своих граждан бережет что б гости из третьих стран не поизнасиловали)
    02:49
    03.01.2017
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  • mid_bur
    Главными и первыми союзниками Гитлера были Англия и Франция, подписавшие в Мюнхене раздел Чехословакии. Польша тоже не осталась в стороне. Сначала не пропустила Красную Армию для помощи Чехословакии, а потом оттяпала себе от Чехословакии кусок "в награду за помощь" Гитлеру. Что, правда, не помешало потом Гитлеру съесть и Польшу. Бог - он всё видит и шельму метит.
    03:37
    03.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Максимов в ответ пользователю Андрей Якуб(показатьскрыть)
    Андрей Якуб, да всё они знают! И нацызм- это ИХ идеология. Просто пока не "прилично" это в открытую заявлять, вот и несут всякий бред о борьбе этих мра_ей против гитлера. А вот смотри: они плоть от плоти его (Бандеры) выродки, даже ведут себя одинаково: как псы смотрят на хозяина с желанием кому нибудь порвать глотку, и как только хозяин разрешит- всё! Пёс в атаку. А не разрешит- сидит тихо.
    03:43
    03.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Уэф Чатланин в ответ пользователю Сергей(показатьскрыть)
    Сергей, у Климкина, Авакова тоже фамилии русские. В Вашу навозную кучу залезли многие нацицисты из прибалтов и прочие саакашвили. При чем фамилии, если нутро гнилое?
    04:46
    03.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Терентьев в ответ пользователю subotin_anton(показатьскрыть)
    subotin_anton, Германия должна Пушкову следующее:
    - прекратить поддержку в СМИ деятельности националистов в Украине, включая новых бандеровцев;
    - прекратить финансовую поддержку режима Порошенко, развязавшего гражданскую войну в Украине;
    - прекратить санкции против России, и вранье про Россию;
    - прекратить политику перетаскивания террористов в Европу;
    И еще очень много она должна сделать, чтобы Бог вычеркнул ее из своих черных списков ...
    05:02
    03.01.2017
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  • Александр Терентьев в ответ пользователю Сергей(показатьскрыть)
    Сергей, не занимайтесь передергиванием фактов и подтасовкой. Условия мира с Германией были кратковременными - для подготовки страны к отражению агрессии. Вы сколько классов школы окончили? Побольше читайте исторических материалов.
    05:05
    03.01.2017
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  • Александр Терентьев в ответ пользователю Влад Волк(показатьскрыть)
    Влад Волк, а у Вас какая выгода в этом диалоге? Вы за кого болеете? За ИГИЛ? За Гитлера? За Бандеру? Или за всех вместе? :-)
    05:07
    03.01.2017
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  • Влад Волк в ответ пользователю Александр Терентьев(показатьскрыть)
    Александр Терентьев, Я болею за Россию. Германия с послевоенных времён покрывала Бандеру. Оберегала его и лелеяла. ФРГ не реагировала, когда бандеровцы после войны уже людей убивали. С какого перепуга Пушков решил, что там будут реагировать на празднования дня рождения Бандеры. Не пойму этого демарша Пушкова. К чему это заявления? Чисто в твитере порисоваться?
    07:48
    03.01.2017
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