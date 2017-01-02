В США питбуль, на которого пытались надеть свитер, покусал хозяев

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Питбуль в американском штате Флорида искусал семью из трех человек при попытке надеть на него свитер, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Жительница города Тампа Бренда Герреро захотела нарядить своего питомца в свитер, и питбуль на нее напал. Затем собака набросилась на ее мужа, который пытался отогнать животное. После этого питбуль покусал сына хозяйки, который ударил его по спине и шее.

На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка выстрелили в собаку дротиком с транквилизатором, но животному удалось пробраться в дом, где находились двое детей. В итоге для поимки питбуля полицейским пришлось применить электрошокер.

Трое пострадавших госпитализированы.