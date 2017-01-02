В Мюнхене задержали россиянина, 13 лет числившегося в розыске в Южной Корее

БЕРЛИН, 2 янв — РИА Новости. Гражданин РФ, разыскиваемый в течение почти 13 лет за соучастие в убийстве, задержан при пересадке в аэропорту Мюнхена в Новый год, сообщило агентство dpa со ссылкой на федеральную полицию ФРГ.

По данным агентства, мужчине грозит до 25 лет заключения в Южной Корее за соучастие в убийстве, которое произошло в 2003 году. В частности, он вел машину, на которой ехали три его подельника, сообщает агентство.

Задержали 53-летнего россиянина 31 декабря в аэропорту Мюнхена во время пересадки, когда тот направлялся из Москвы в Прагу. Генеральная прокуратура ФРГ проинформирована о поимке подозреваемого, до момента выдачи Южной Корее россиянин будет оставаться в тюрьме, сообщает dpa.