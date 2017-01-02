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Обама назначил дату выступления с прощальной речью

Тема:
Главное за 2 января 2017 года (11)
15:5402.01.2017
(обновлено: 18:26 02.01.2017)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
Представитель штаба рассказал о планах Трампа на первые дни президентства
"Во вторник 10 января я вернусь домой в Чикаго, чтобы произнести перед вами свою благодарственную прощальную речь", — говорится в заявлении.

"Я только начинаю писать свои замечания. Но я думаю о них, как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также изложить некоторые соображения о том, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — отмечается в заявлении Обамы.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

О чем говорил Обама
Ежегодное собрание Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне
© REUTERS/ Adrees Latif
Среди задач, стоящих перед США, Барак Обама назвал "защиту детей от вооруженного насилия".
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 2014 год
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Барак Обама заявил в ежегодном обращении к конгрессу "О положении страны", что США "помогают Украине защитить демократию". "Когда мы помогаем Украине защитить их демократию, или помогаем Колумбии разрешить продолжающуюся десятилетиями войну, это укрепляет международный порядок, от которого мы зависим", — говорится в тексте речи, распространенном Белым домом.
Протесты призывающие к более высокой заработной плате в Окленде, штат Калифорния
© REUTERS/ Noah Berger
Барак Обама в числе приоритетов внутренней политики назвал "равную оплату равного труда, оплачиваемый отпуск, повышение минимальной заработной платы".
Российские штурмовики Су-25 в небе над авиабазой Хмеймим в Сирии
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Президент США Барак Обама в ежегодном обращении к конгрессу назвал Украину и Сирию "государствами-клиентами" России. "Несмотря на то что ее экономика сокращается, Россия направляет ресурсы на поддержание Украины и Сирии — государств-клиентов, которые на глазах ускользают из ее орбиты влияния", — заявил Обама. Напомним, с 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить в Сирии точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ).
Воинствующие исламисты принимают участие в военном параде по улицам северной провинции Ракка
© REUTERS/ Stringer
Внешняя политика США будет сосредоточена на "Исламском государстве" (ИГ), "Аль-Каиде" (обе группировки запрещены в РФ) и новых террористических группировках, заявил в ежегодном обращении к конгрессу президент Барак Обама.
Заключенный выходит из камеры государственной тюрьмы Коркоран в Калифорнии
© РИА Новости. Robert Galbraith
В ежегодном обращении к конгрессу президент Барак Обама отметил важность реабилитации наркозависимых граждан и реформ в сфере уголовного права.
Солдат армии США во время тренировки в Мексиканском заливе
© REUTERS/ Manuel J. Martinez/U.S. Air Force/Handout
Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты являются "самой
мощной страной на Земле", отметив высокие затраты на содержание армии.
Наводнение возле Язу-Сити
© REUTERS/ Eric Thayer
Обама призвал следовать парижским соглашениям по климату и в дальнейшем сокращать выбросы парниковых газов, чтобы планета не стала непригодным для обитания местом в ближайшие столетия. В этой связи президент США подчеркнул необходимость внедрять инновационные технологии, которые позволят добывать больше экологически чистой энергии.
Пациент в одной из больниц Хьюстона
© REUTERS/ Jessica Rinaldi
Обама также перечислил ряд успехов, которых, на его взгляд, добилась нынешняя администрация. В их числе, по его мнению, "создание более чем 14 миллиона рабочих мест и то, что около 18 миллионов человек получили медицинскую страховку".
Игрушка на пограничном ограждении США и Мексики в Нако
© REUTERS/ Joshua Lott
Президент США в своей речи также отметил важность совершенствования миграционного законодательства.
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