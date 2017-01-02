Обама назначил дату выступления с прощальной речью
15:5402.01.2017
(обновлено: 18:26 02.01.2017)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.
"Во вторник 10 января я вернусь домой в Чикаго, чтобы произнести перед вами свою благодарственную прощальную речь", — говорится в заявлении.
"Я только начинаю писать свои замечания. Но я думаю о них, как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также изложить некоторые соображения о том, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — отмечается в заявлении Обамы.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.
О чем говорил Обама
Среди задач, стоящих перед США, Барак Обама назвал "защиту детей от вооруженного насилия".
Барак Обама заявил в ежегодном обращении к конгрессу "О положении страны", что США "помогают Украине защитить демократию". "Когда мы помогаем Украине защитить их демократию, или помогаем Колумбии разрешить продолжающуюся десятилетиями войну, это укрепляет международный порядок, от которого мы зависим", — говорится в тексте речи, распространенном Белым домом.
Барак Обама в числе приоритетов внутренней политики назвал "равную оплату равного труда, оплачиваемый отпуск, повышение минимальной заработной платы".
Президент США Барак Обама в ежегодном обращении к конгрессу назвал Украину и Сирию "государствами-клиентами" России. "Несмотря на то что ее экономика сокращается, Россия направляет ресурсы на поддержание Украины и Сирии — государств-клиентов, которые на глазах ускользают из ее орбиты влияния", — заявил Обама. Напомним, с 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить в Сирии точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ).
Внешняя политика США будет сосредоточена на "Исламском государстве" (ИГ), "Аль-Каиде" (обе группировки запрещены в РФ) и новых террористических группировках, заявил в ежегодном обращении к конгрессу президент Барак Обама.
В ежегодном обращении к конгрессу президент Барак Обама отметил важность реабилитации наркозависимых граждан и реформ в сфере уголовного права.
Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты являются "самой
мощной страной на Земле", отметив высокие затраты на содержание армии.
Обама призвал следовать парижским соглашениям по климату и в дальнейшем сокращать выбросы парниковых газов, чтобы планета не стала непригодным для обитания местом в ближайшие столетия. В этой связи президент США подчеркнул необходимость внедрять инновационные технологии, которые позволят добывать больше экологически чистой энергии.
Обама также перечислил ряд успехов, которых, на его взгляд, добилась нынешняя администрация. В их числе, по его мнению, "создание более чем 14 миллиона рабочих мест и то, что около 18 миллионов человек получили медицинскую страховку".
Президент США в своей речи также отметил важность совершенствования миграционного законодательства.